«Флорида» опять (опять!) отыграла четыре шайбы и победила

13 ноября. «Бостон» – «Флорида» – 4:5 (бул). Отыгрались за 20 минут.

22 ноября. «Флорида» – «Анахайм» – 5:4 (ОТ). Отыгрались за 22 минуты.

В игре с «Бостоном» камбэк стартовал с третьего периода. Символично, что в тот момент заменили Сергея Бобровского (он много пропускает, но почти не виноват). В матче с «Анахаймом» команда отыграла две шайбы уже в конце второго периода, потом забила еще две в третьем, а в овертайме Экблад забросил шайбу уже на 22-й секунде.

«Флорида» оказалась только второй командой в истории НХЛ, которая дважды за один сезон отыграла четыре шайбы. Другим клубом был «Эдмонтон» в сезоне-1983/84, который тогда вообще выиграл Кубок Стэнли.

«Это невероятно. Мы играли в нашу самую плохую игру со старта матча и до последних 22 минут», – сказал главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневиль после игры с «Анахаймом».

Вот впечатления автора победной шайбы Аарона Экблада: «Это безумие. Мы совершили большое командное усилие. Если совсем честно, это все вера каждого парня. Вы сидите на скамейке, получаете голы, но никто не волнуется. Все спокойны, круты, собраны». В этой игре Экблад дважды забил сам и заработал один ассист. «Бостону» он тоже забросил одну из шайб.