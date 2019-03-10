«МЮ» под руководством Сульшера впервые проиграл в АПЛ и уступил в топ-4 место «Арсеналу»
10 марта 2019, 21:45
В центральном матче 30 тура чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «МЮ» со счетом 2:0 благодаря голам Джаки и Обамеянга (с пенальти).
Уле-Гуннар Сульшер, как тренер «МЮ», впервые проиграл в АПЛ. Это был его 13-й по счету матч. Десять из них Сульшер выиграл, еще два его команда свела вничью.
«Арсенал» же взял 12 очков в десяти матчах против соперников из топ-6 в АПЛ. Это вдвое больше баллов против них, чем в прошлом сезоне.
Теперь таблица топ-6 после 30 туров выглядит следующим образом.
1. «Ман Сити» – 74
2. «Ливерпуль» – 73
3. «Тоттенхэм» – 61
4. «Арсенал» – 60
5. «МЮ» – 58
6. «Челси» – 57 (матч в запасе)
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