«МЮ» под руководством Сульшера впервые проиграл в АПЛ и уступил в топ-4 место «Арсеналу»

В центральном матче 30 тура чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «МЮ» со счетом 2:0 благодаря голам Джаки и Обамеянга (с пенальти).



Уле-Гуннар Сульшер, как тренер «МЮ», впервые проиграл в АПЛ. Это был его 13-й по счету матч. Десять из них Сульшер выиграл, еще два его команда свела вничью.



«Арсенал» же взял 12 очков в десяти матчах против соперников из топ-6 в АПЛ. Это вдвое больше баллов против них, чем в прошлом сезоне.



Теперь таблица топ-6 после 30 туров выглядит следующим образом.



1. «Ман Сити» – 74

2. «Ливерпуль» – 73

3. «Тоттенхэм» – 61

4. «Арсенал» – 60

5. «МЮ» – 58

6. «Челси» – 57 (матч в запасе)

