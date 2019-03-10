Тотальное доминирование российских лыжников в супермарафоне: наши заняли весь пьедестал

В норвежском Холменколлене прошел традиционный марафон – культовое соревнование, которое впервые проходило аж в 19 веке. В нынешнем году на нем присутствовало 60 тысяч болельщиков, а награды лично вручал король Норвегии .



На прошедшем ЧМ по лыжным видам спорта десять из 12 золотых наград позабирали норвежцы, и никого бы не удивило, если б и на этот раз кто-то из них выиграл. Но на этот раз в популярном 50-километровом марафоне случилось событие, аналогов которому не было вообще никогда. Первыми на финиш прибежали сразу четыре российских гонщика!



Выиграл гонку Александр Большунов, на секунду от него отстал Максим Вылегжанин, у Андрея Ларькова третий результат с отставанием 1,6, а четвертым стал Илья Семиков (2,0).