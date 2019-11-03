Масвидаль и Диас хотят реванша. Уайт уже сказал, что его не будет

03 ноября 2019, 10:06

Реакция Хорхе Масвидаля после боя с Диасом: «Мы можем повторить это снова. Нэйт – чертов пес, который дерется до конца. Единственным моим планом было вырубить его».

Реакция Диаса: «Но я вернусь за твоей задницей, ублюдок! Я хочу повторить как можно скорее. Дайте мне подлечиться и погнали!».

У президента UFC Дэйны Уайт совсем другое мнение: «Реванша между Диасом и Масвидалем не будет». Уайт также заметил, что никогда не ждешь такого исхода от ожидаемого мероприятия и похвалил двух бойцов.

Сюжет вокруг поединка Масвидаля и Диаса
Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю
Нейт Диас – ниндзя UFC с уникальной системой подготовки. Больше 15 лет продвигает веганство, курит марихуану (лечебную) и участвует в триатлонах
Масвидаль выиграл титул главного засранца UFC, но расстроился из-за такой победы