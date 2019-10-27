«Матч ТВ» не показал начало игры «Локомотива» и «Спартака». Вместо футбола – баскетбол и реклама
27 октября 2019, 17:45
В РПЛ два московских дерби начались одновременно. Игру ЦСКА и «Динамо» показывал канал «Матч Премьер». Трансляцию встречи «Локомотива» и «Спартака» взял «Матч ТВ». В 16:30 футбола на общедоступном канале не было – там завершалась встреча баскетбольного «Зенита» и «Локомотива-Кубани» (80:86). После этого на несколько минут включилась реклама.
Показ игры «Спартака» и «Локомотива» начали только на 12-й минуте. Вот эмоции фанатов:
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