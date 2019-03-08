УЕФА объяснил спорные эпизоды из Лиги чемпионов. Судьи все решили верно

Речь о четырех моментах из матчей этой недели:

В матче «Реала» и «Аякса» засчитали гол Душана Тадича. Было подозрение, что перед этим мяч пересек боковую линию. В игре «ПСЖ» и «МЮ» уже в добавленное время назначили пенальти за игру рукой Кимпембе. У «Порту» и «Ромы» их сразу два. Там назначили пенальти на 116-й минуте, а на 121-й судья не воспользовался помощью VAR.

По первому эпизоду у бригады VAR не нашлось подтверждения, что мяч полностью пересек линию. Ассистент главного арбитра тоже подтвердил, что игрок «Аякса» успел оставить его в игре. Поэтому судьи правильно засчитали гол.

В моменте с защитником «ПСЖ» судьи обратили внимание на то, что его рука не была прижата к корпусу. Тут важно, что удар Далота не был неожиданным. Защитник прервал полет мяча в направлении ворот – «МЮ» реализовал пенальти и прошел дальше.

При назначении пенальти в ворота «Ромы» VAR помог судье в правильной оценке эпизода. Когда же арбитр не стал пользоваться VAR, так ему посоветовали в комнате, где все посмотрели. Никаких нарушений не нашли.