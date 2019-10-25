Атака «Далласа» в новом сезоне НХЛ – боль. Там резервист Гурьянов забивает чаще Радулова

До этой осени Александр Радулов всегда был одним из лидеров «Далласа». Теперь что-то не так: за 12 игр нового сезона Радулов набрал только четыре очка (1+3). Одна шайба для лидера команды – слабый результат. Логично, что за этим следуют и поражения самого «Далласа». Команда проиграла уже восемь матчей на старте сезона.

Сейчас у «Далласа» номинально все налаживается. Три победы подряд хотя бы немного исправляют общую ситуацию. Только совпали они не с прогрессом звезд, а с возвращением из АХЛ Дениса Гурьянова. Да, это еще один российский хоккеист из «Далласа». Да, он в команде уже третий сезон, но почти не набирает очки и постоянно катается между лигами.

За один матч с «Анахаймом» Гурьянов перекрыл статистику Радулова по голам. Гурьянов оформил дубль, «Даллас» выиграл со счетом 2:1. Гурьянова признали первой звездой матча. Это первый дубль в его карьере в НХЛ.