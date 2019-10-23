Черышев забил за «Валенсию» в ЛЧ. Но за сборную он все равно забивает чаще

23 октября 2019, 23:27

Денис Черышев забил первый гол в матче «Валенсия» – «Лилль». Интересно, что за сборную России в этом году он забивает по-прежнему чаще.

Голы Черышева за «Валенсию» в 2019 году:

  • 26 января: гол в Примере «Вильярреалу»
  • 14 февраля: гол в Лиге Европы «Селтику»
  • 28 сентября: гол в Примере «Атлетику»
  • 23 октября: гол в ЛЧ «Лиллю»

Голы Черышева за Россию в 2019 году:

  • 21 марта: гол Бельгии
  • 24 марта: дубль Казахстану
  • 13 октября: дубль Кипру

В «Валенсии» сразу несколько причин, почему Черышев забивает не так часто. В апреле он пропустил 9 матчей из-за травмы, а сейчас ситуация осложнилась сменой главного тренера.

За «Валенсию» Черышев в этом году сыграл 24 матча. За сборную России – пять.

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