Черышев забил за «Валенсию» в ЛЧ. Но за сборную он все равно забивает чаще
23 октября 2019, 23:27
Денис Черышев забил первый гол в матче «Валенсия» – «Лилль». Интересно, что за сборную России в этом году он забивает по-прежнему чаще.
Голы Черышева за «Валенсию» в 2019 году:
- 26 января: гол в Примере «Вильярреалу»
- 14 февраля: гол в Лиге Европы «Селтику»
- 28 сентября: гол в Примере «Атлетику»
- 23 октября: гол в ЛЧ «Лиллю»
Голы Черышева за Россию в 2019 году:
- 21 марта: гол Бельгии
- 24 марта: дубль Казахстану
- 13 октября: дубль Кипру
В «Валенсии» сразу несколько причин, почему Черышев забивает не так часто. В апреле он пропустил 9 матчей из-за травмы, а сейчас ситуация осложнилась сменой главного тренера.
За «Валенсию» Черышев в этом году сыграл 24 матча. За сборную России – пять.
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