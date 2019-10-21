Как появление Дацюка повлияло на результаты «Автомобилиста»
Павел Дацюк сыграл за «Автомобилист» уже девять матчей. Из них команда проиграла семь:
- «Витязь» – «Автомобилист» – 1:0 (ОТ)
- «Спартак» – «Автомобилист» – 1:0
- «Автомобилист» – «Локомотив» – 4:1
- «Автомобилист» – «Динамо» – 1:4
- «Автомобилист» – «Трактор» – 3:0
- СКА – «Автомобилист» – 2:1 (ОТ)
- «Динамо» – «Автомобилист» – 6:3
- «Автомобилист» – «Авангард» – 1:3
- «Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:6
Еще в двух играх за этот период Павел Дацюк не играл, но в них «Автомобилист» тоже не победил. С момента дебюта Дацюка в составе «Автомобилиста» его клуб проиграл девять из 11 матчей. Сам Дацюк имеет показатель полезности -3 и всего одну голевую передачу. Он сделал ее в победном матче с «Локомотивом».
До первой игры с участием Дацюка «Витязь» провел девять матчей. В них команда восемь раз победила. Единственное поражение в матче со «Спартаком» (2:4) было перед включением Дацюка в основной состав. Одного Дацюка сложно обвинять в поражениях «Автомобилиста», но совпадение с его появлением и общая тенденция уже пугают.
В таблице Восточной конференции «Автомобилист» уже седьмой, а разница шайб ушла в минус (48:52).