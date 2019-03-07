Самые высокооплачиваемые игроки КХЛ ни разу не забили в серии с «Салаватом»

«Салават Юлаев» выиграл шестой матч серии с магнитогорским «Металлургом» (3:2). Эта победа стала четвертой и решающей для противостояния этих команд.

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По вылету «Магнитки» больше всего претензий к лидерам команды и главным игрокам по зарплатам в КХЛ.

Сергей Мозякин – самый высокооплачиваемый игрок лиги, который получает 180 миллионов рублей в год. У него ноль голов и всего три голевых паса в серии с «Салаватом».

Еще никогда в истории Мозякин не оставался в плей-офф без заброшенных шайб, но Николай Кулемин вообще не набрал очков. Он зарабатывает 165 миллионов – третий показатель среди всех хоккеистов турнира (второй – Дацюк).

И это мы еще не знаем размеры их бонусов.

