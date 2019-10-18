Конор не подерется с Эдгаром. Президент UFC против этого боя

16 октября твиттер UFC поздравил Фрэнки Эдгара с днем рождения. В комментарии под твитом Конор присоединился к поздравлению и сказал, что они увидятся в декабре.

Эдгар ответил Макрегору, что уже согласился на бой – осталось все согласовать с главой UFC Дэйной Уайтом.

Все поверили, что бой состоится: тренер Эдгара Марк Генри даже опубликовал в инстаграме пост, посвященный возможному бою, а мы написали о будущем сопернике Конора материал.

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Но – облом. Дэйна Уайт запретил Макрегору драться с Эдгаром. Причина: Френки ниже на две весовые категории.

Говоря о дате следующего боя, Уайт сказал:

«Я думаю, Конор подерется в следующем году . Я бы выбрал ему в соперники Дональда Серроне или Джастина Гэтжи».

Вряд ли это понравилось Конору: он жаждет реванша с Хабибом, а единственный, на кого он согласен помимо Нурмагомедова – был Эдгар.

Про возможный бой Хабиба и Тони Фергюсона Уайт дал приятный для болельщиков комментарий: «Мы работам над этим. Надеемся, что они подерутся в марте».