Президент египетского «Замалека» запретил игрокам вести соцсети. Кто ослушается – минус ползарплаты

Мортада Мансур – глава «Замалека» – сообщил о таком решении игрокам: «Никто из вас не может иметь страницу в фейсбуке. Выбирайте между клубом и вашими аккаунтами в фейсбуке и инстаграме. Кто откроет страницу – оштрафую на половину зарплаты. Каждый пост – штраф».

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В комментариях поражены те, кто никогда не слышал про этого президента. Людей, знакомых с египетским футболом, поведение Мансура не удивляет. «Он каждую неделю попадает в заголовки», – рассказал один из комментирующих. С результатами в новом сезоне такой запрет связан быть не может – «Замалек» стартовал с семи очков в трех матчах. При этом сам Мансур спокойно ведет собственный инстаграм.

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