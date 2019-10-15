Сын Овечкина впервые посетил матч папы в НХЛ. На днях ему исполнится год и два месяца
15 октября 2019, 15:53
14 октября «Вашингтон» проиграл 3:6 «Колорадо» несмотря на гол и голевой пас Александра Овечкина. Этот матч был первым, который посетил его сын – Сергей.
18 октября Сергею Овечкину исполнится один год и два месяца.
Месяц назад он в первый раз побывал на тренировке папы.
Сергей – сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской, они расписались в США три года назад, а в июле 2017-го поженились. Сергеем сына назвали в честь старшего брата хоккеиста, который погиб в автокатастрофе, когда Александру было 10 лет.
На игре «Вашингтона» и «Колорадо» также побывал трехмесячный сын Дмитрия Орлова – одноклубника Овечкина. Жены с сыновьями смотрели игру вместе.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить