«Металлург» набрал пять очков в трех матчах. Жизнь налаживается

Сегодня «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (3:0). Это первая выездная победа клуба в этом сезоне. Выделяется гол Дениса Паршина, где особенно хороша передача Мозякина в падении:

Всего у «Металлурга» 11 очков в 15 матчах. Пять из них набраны в последних трех встречах. В таблице Восточной конференции «Металлург» поднялся на 11-е место (был на дне).