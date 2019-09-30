Решение ФИФА по трансферу погибшего Салы: «Кардифф» заплатит «Нанту» 5,3 млн фунтов

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы. Это произошло 21 января 2019 года. За три дня до этого «Кардифф» оформил трансфер игрока, купив его за 15 миллионов фунтов у «Нанта».

Возвращаясь в Кардифф, самолет с Салой на борту потерпел крушение. 3 февраля спасатели нашли обломки фюзеляжа самолета недалеко от Нормандских островов, еще через три дня было обнаружено тело Салы.

В августе был опубликован отчет AAIB. Следствие подтвердило – в самолет проник угарный газ из-за утечки. Это могло стать причиной падения, поскольку при отравлении угарным газом люди теряют сознание.