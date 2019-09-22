Дубль Берга в ворота ЦСКА фанаты предсказали в твиттере
22 сентября 2019, 20:45
- Георгий Мелкадзе забил первые голы в карьере в РПЛ.
- Алексей Сутормин дублем добил «Рубин» (как бы бывший клуб).
- Антон Заболотный вколотил уже второй гол за «Сочи».
- Маркус Берг дважды отличился в матче с ЦСКА. Это его первые голы за «Краснодар».
«Краснодар» проиграл со счетом 2:3, но дубль Берга – одно из главных событий в этой игре. Некоторые фанаты анонсировали его в твиттере еще до матча.
Вот еще твитов по Бергу уже после этих голов:
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить