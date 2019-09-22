Дубль Берга в ворота ЦСКА фанаты предсказали в твиттере

Георгий Мелкадзе забил первые голы в карьере в РПЛ.

Алексей Сутормин дублем добил «Рубин» (как бы бывший клуб).

Антон Заболотный вколотил уже второй гол за «Сочи».

Маркус Берг дважды отличился в матче с ЦСКА. Это его первые голы за «Краснодар».

«Краснодар» проиграл со счетом 2:3, но дубль Берга – одно из главных событий в этой игре. Некоторые фанаты анонсировали его в твиттере еще до матча.