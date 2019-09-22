Дубль Берга в ворота ЦСКА фанаты предсказали в твиттере

22 сентября 2019, 20:45
  • Георгий Мелкадзе забил первые голы в карьере в РПЛ.
  • Алексей Сутормин дублем добил «Рубин» (как бы бывший клуб).
  • Антон Заболотный вколотил уже второй гол за «Сочи».
  • Маркус Берг дважды отличился в матче с ЦСКА. Это его первые голы за «Краснодар».

«Краснодар» проиграл со счетом 2:3, но дубль Берга – одно из главных событий в этой игре. Некоторые фанаты анонсировали его в твиттере еще до матча.

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Вот еще твитов по Бергу уже после этих голов: 

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