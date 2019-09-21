«Ман Сити» вкатил «Уотфорду» 5 голов за 18 минут. Так быстро в АПЛ никто столько не забивал
21 сентября 2019, 17:37
«Ман Сити» и «Уотфорд» начали игру с тонны голов от игроков «Сити».
- 1-я минута: Давид Сильва
- 7-я минута: Серхио Агуэро (пенальти)
- 12-я минута: Рияд Марез
- 15-я минута: Бернарду Силва
- 18-я минута: Никлас Отаменди
Статистический портал Opta утверждает, что никто так быстро не достигал счета 5:0 в Премьер-лиге. В твиттере «Манчестер Сити» даже устали радоваться, поэтому для истории собрали всех авторов голов в один пост.
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