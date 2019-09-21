«Ман Сити» вкатил «Уотфорду» 5 голов за 18 минут. Так быстро в АПЛ никто столько не забивал

«Ман Сити» и «Уотфорд» начали игру с тонны голов от игроков «Сити».

1-я минута: Давид Сильва

7-я минута: Серхио Агуэро (пенальти)

12-я минута: Рияд Марез

15-я минута: Бернарду Силва

18-я минута: Никлас Отаменди

Статистический портал Opta утверждает, что никто так быстро не достигал счета 5:0 в Премьер-лиге. В твиттере «Манчестер Сити» даже устали радоваться, поэтому для истории собрали всех авторов голов в один пост.