Помните вчерашний гол Азмуна после травмы? Баринов сделал то же самое!

Второй гол «Локомотива» в матче с «Байером» забил Дмитрий Баринов. Его история сильно напоминает то, что случилось вчера с Сердаром Азмуном – сравнивайте сами.

Оба игрока перед забитым голом получили травму. Правда, Азмун – за 5 минут до гола, а Баринов за 30, в начале первого тайма.

Оба гола были забиты в конце первого тайма и позволили командам уйти на перерыв лидерами.

В обоих случаях большую роль сыграло индивидуальное мастерство, а игроки по сути выходили один на один.

Правда, в случае с Бариновым повреждение оказалось несерьезным – Дмитрий продолжил игру, тогда как Азмуна заменили в начале второго тайма.