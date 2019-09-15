В матче «Краснодара» и «Крыльев» было три пенальти. Реализован только один

15 сентября 2019, 20:58

Эпизод №1. Камболов в своей штрафной играет рукой. Карасев без труда ставит одиннадцатиметровый, который не реализовывает Соболев – потащил Сафонов.

Эпизод №2. Гацкан сыграл рукой после штрафного Шапи. С одной стороны, мяч попал в плечо и улетел на угловой. С другой стороны, Карасев с помощью VAR увидел нарушение правил и назначил пенальти.

Ари пробил, Рыжиков отбил обратно. И со второй попытки нападающий уже не промахнулся.

Эпизод №3. Самый очевидный момент: Соболев попал в руку соперника. Здесь Паул Антон использовал попытку.

В итоге встреча завершилась победой «Краснодара» (4:2), которая позволила краснодарцам вернуться на первую строчку таблицы РПЛ.

Все фото: телеканал «Матч Премьер»
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