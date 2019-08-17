Соболев опять забил, теперь перекинул вратаря дальним ударом. Он снова первый по голам в сезоне РПЛ

«Урал» проиграл в шестом туре РПЛ 1:3 «Крыльям Советов». В каждом из таймов уральцы пропустили – в первом от Гынсаря, во втором – от Соболева и Радонича (ответный гол был только от Панюкова).

Главное лицо нынешних «Крыльев» – Александр Соболев. Начал чемпионат с дубля в ворота ЦСКА, затем забил «Арсеналу» и «Локомотиву». Пятый гол влетел в ворота «Урала», по исполнению он не был похож на другие в нынешнем году.

При счете 0:1 «Урал» остался вдесятером и начал проваливаться в обороне. В одной из контратак Соболев не стал сближаться с вратарем и издалека отправил мяч в ворота, перекинув вышедшего слишком далеко вперед Годзюра.