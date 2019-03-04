СКА выиграл у «Спартака» в овертайме, счет в серии стал 2-2

В 1/8 финала Кубка Гагарина в Москве состоялся четвертый матч в серии между СКА и «Спартаком». Санкт-петербургский клуб повел со счетом 2:0 на 49-й минуте благодаря шайбе Токранова, ранее отличился Якупов. Но через шесть минут спартаковцы забили дважды с разницей в 40 секунд – сначала Кулик, затем Лисин, обе голевые передачи на счету Зубова.



2:2 – таким был счет по итогам трех периодов. В овертайме на четвертой минуте дальний удар Рундблада решил судьбу матча – СКА победил. «Спартак» запросил видеоповтор, однако судьи не усмотрели ни нарушения правил в момент решающего удара, ни офсайда, и гол был засчитан.



В Санкт-Петербурге дважды выиграл «Спартак» (2:0, 3:2), в Москве – СКА (5:2, 3:2). Пятый матч состоится на домашней арене СКА 6 марта в 19:30. Дата и время шестого матча будут определены позже.