Медведев в трех сетах обыграл Димитрова и вышел в финал US Open
Полуфинал US Open-2019 был успехом для обоих теннисистов. В четвертьфинале Даниил Медведев выбил Стэна Вавринку, а Григор Димитров убрал с дороги Роджера Федерера.
Медведев был так счастлив, что даже помирился с фанатами на турнире. Сначала он влип в несколько неприятных историй, дразнил их в интервью, но после победы в 1/4 сказал им: «Простите, ребята, и спасибо». Те аплодировали от души.
«Надеюсь, я смогу показать более светлую сторону», – добавил тогда теннисист и настроился на полуфинал против болгарина Димитрова.
- В первом сете Медведев был буквально в двух мячах от поражения при счете 4:5, но взял свой гейм. Дошло до тай-брейка, где россиянин был сильнее. 7:6.
- Во втором сете при счете 4:4 девятый гейм шел почти десять минут. Медведев додавил его, а затем взял еще один – 6:4.
- В третьем сете Медведев повел 4:1, затем 5:2. В итоге победил 6:3.
Реакцию зала не сравнить с той, что была на ранних раундах.
Итого – победа в полуфинале в трех сетах над Димитровым. В финале Медведев сыграет с победителем пары Берреттини – Надаль.
«Думаю, в первом сете Григор был ближе к победе. Я не чувствовал энергии, он мог дожать меня. Выиграв первый сет, я почувствовал уверенность, понял, что смогу победить. Конечно, это можно назвать идеальным матчем перед финалом, так как было затрачено минимум времени для победы, рад, что уложился в три сета», – сказал Медведев после игры.
Он стал первым русским финалистом турниров «Шлема» после Марата Сафина (Australian Open-2005). В финал US Open из россиян последний раз до него выходил тот же Сафин – в 2000 году. Оба финала Сафина тогда были победными. У Медведева до невероятного успеха остался один матч.