Защитники «Тампа-Бэй» установили клубный рекорд по голам в одном матче. Сергачев поучаствовал

«Тампа» разгромила «Оттаву» (5:1), одержав 50-ю победу в сезоне. Никита Кучеров забил сам и отдал голевой пас. Всего у него стало 106 очков, но главный рекорд матча связан с другим российским хоккеистом.

Одну из шайб забросил защитник Михаил Сергачев. Всего игроки обороны «Тампы» отличились четыре раза – такого с ними никогда не происходило.