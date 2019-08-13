Хоккейный ЦСКА анонсировал продажу чемпионской атрибутики. Спустя четыре месяца после победы

Каждый год после финалов еврокубков в футболе в интернете появляются слитые фотографии победной атрибутики проигравшей команды. Все делается заранее: уже после финального свистка победители выходят в новых футболках, а на следующий день их выкатывают в магазины для фанатов.

Но так происходит далеко не везде. Например, телеграм-канал «Хоккей и Lysenkov TV» обратил внимание, что хоккейный ЦСКА только сейчас выпустил атрибутику, посвященную победе в Кубке Гагарина.