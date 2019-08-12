«Рома» выиграла кубок в виде дерева, обыграв «Реал» в благотворительном матче

«Рома» и «Реал» сыграли 2:2 в товарищеской игре на стадионе «Олимпико» в Риме, по голу забили Перотти, Джеко, Марсело и Каземиро. По пенальти «Рома» победила 5:4 благодаря промаху Марсело.

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Организаторы ставили цель привлечь внимание к развитию планеты и обеспечению ее защиты. Матч посетило 30 тысяч человек, все средства будут направлены в благотворительные фонды, которые занимаются обеспечением долголетия планеты.