Зарплатные бюджеты клубов КХЛ (Запад): у ЦСКА больше 2 млрд рублей, СКА уменьшил расходы почти на 500 млн

Championat.com опубликовал инсайдерские данные про зарплатные бюджеты клубов Западной конференции. Туда входят суммарные данные по всем фиксированным выплатам плюс бонусы.

Дисклеймер: Championat.com не рассказал, каким образом получены сведения и сам прописал в подводке к рейтингу, что все суммы «примерные».



(цифры в скобках — изменение по сравнению с прошлым сезоном)

1. ЦСКА — 2,172 млрд рублей (-86 млн)

2. СКА — 2,108 млрд рублей (-481 млн)

3. «Динамо» Москва — 1, 109 млрд рублей (+138 млн)

4. «Локомотив» — 1,055 млрд рублей (-147 млн)

5. «Спартак» — 937 млн рублей (-33 млн)

6. «Витязь» — 859 млн рублей (+235 млн)

7. «Йокерит» — 704 млн рублей (-66 млн)

8. «Сочи» — 693 млн рублей (+48 млн)

9. «Динамо» Минск — 464 млн рублей (-262 млн)

10. «Северсталь» — 439 млн рублей (-31 млн)

11. «Слован» — 348 млн рублей (-113 млн)

12. «Динамо» Рига — 267 млн рублей (-60 млн)



• Самый большой зарплатный фонд — у ЦСКА. Первое место на Западе в регулярке — тоже.

• Явная тенденция — уменьшение расходов: у 8 клубов из 12 они снизились.

• Разрыв между бедными и богатыми при этом по-прежнему есть. Так, СКА уменьшил свои расходы на большую сумму (481 млн), чем весь зарплатный бюджет рижского «Динамо» (327 млн) в прошлом сезоне, который в этом стал еще легче.

• «Йокерит» показывает самый яркий пример, когда результаты обгоняют возможности: по бюджету в этом сезоне он только седьмой, зато по месту в таблице — четвертый.