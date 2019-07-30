Пару лет назад он играл викинга в школьном театре. Теперь – у Клоппа в «Ливерпуле»

Болеете за «Ливерпуль» и ждете топовый трансфер? Расслабьтесь. Юрген Клопп сказал, что у него нет желания тратить много миллионов евро на покупки: будет делать это только в случае острейшей необходимости. Пока такие времена не наступили, и клуб покупает исключительно молодых игроков. В начале июля «Ливерпуль» взял 17-летнего центрального защитника «Зволле» Сеппа Ван ден Берга (трансфер обошелся почти в 2 миллиона евро). Сейчас – покупка еще одного молодого топа, 16-летнего вингера Харви Эллиота.

Transfermarkt не называет сумму сделки и отмечает, что Эллиот войдет в команду «Ливерпуля» U-23. Но Юрген Клопп уже взял с собой Эллиота на небольшой сбор во Франции и выпустил в матче с «Наполи». Сам Клопп об Эллиоте такого мнения: «Он попал в «Ливерпуль» благодаря своему таланту. Харви интересовались многие клубы, но он захотел перейти к нам. Я не сомневаюсь, что он станет классным футболистом». Что нужно знать об игре Эллиота Пока что о нем известно не очень много. Скотт Паркер, ставший главным тренером «Фулхэма» в прошлом сезоне, аккуратно подпускал Эллиота к основе. В матчах с «Эвертоном», «Борнмутом» и «Кардиффом» он оставался в запасе. Зато во встречах с «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом» Паркер доверил Эллиоту 18 минут, но этого хватило футболисту, чтобы поставить рекорд Премьер-лиги. На момент матча с «Вулвз» ему было 16 лет и 30 дней. Так он стал самым молодым футболистом в истории АПЛ (предыдущий рекорд принадлежал Мэттью Бриггзу – он сыграл за «Ливерпуль» в 2007 году в возрасте 16 лет и 65 дней).

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Пока трудно анализировать игру Эллиота по 18 минутам в Премьер-лиге, так что о его скиллах хорошо может рассказать только Скотт Паркер. Он говорит: 1. У Эллиота хороший дриблинг. В «Фулхэме» по обводкам на тренировках он был одним из лучших. 2. У Харви поставленный удар. Паркер неслучайно отметил это качество, потому что сам когда-то мог похвастаться этим. 3. Эллиот – очень умный игрок. Правда, ему стоит набрать немного мышечной массы и прокачаться в скорости, чтобы стать конкурентоспособным игроком в «Ливерпуле». Последний пункт важен для Эллиота. Ведь главный его конкурент по позиции в «Ливерпуле» – Садио Мане. Еще истории про Эллиота: The Sun добрался до школьного учителя Эллиота Дэвида Смита, и он рассказал изданию историю о том, что было с Эллиотом после дебюта. Смит говорил: «На следующий день после дебюта он пришел в школу и был очень грустным (в том матче «Фулхэм» проиграл «Вулверхэмптону» – 0:4). Я попытался подбодрить его, но Харви попросил оставить его. Только в конце дня он подошел ко мне, попросил прощения за резкий ответ и сказал, что ему очень важна моя поддержка».

В детстве Эллиот играл в школьном театре и, как считает, Смит, мог стать классным актером, если бы не футбол. Эллиот дебютировал на сцене, когда ему было 10 – тогда он сыграл викинга в постановке. «Он появился на сцене и стал ее королем. Внимание родителей было приковано только к нему», – рассказывал Дэвид Смит.

Харви Эллиот с детства болел за «Ливерпуль». После матча с «Наполи» (он состоялся в тот же день, когда Эллиот подписал контракт с новой командой) Харви в инстаграме выложил фотографию с подписью: «Рожден «красным».