Тренер «Динамо» Бухарест перенес приступ во время матча. Он много курил и пил кофе, а фанаты требовали его уволить
22 июля 2019, 10:55
Во время матча чемпионата Румынии произошло страшное событие: примерно через 20 минут после начала игры «Динамо» − «Крайова», при счете 0:0, у главного тренера хозяев Эуджену Нягое случился сердечный приступ.
Тренера увезла машина скорой, и матч продолжился без него. К счастью, все, скорее всего, обойдется: уже в машине он открыл глаза.
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Румынский журналист Эмануель Рошу, который и рассказал об инциденте, выделяет три фактора, из-за которых мог случиться приступ:
- Между фанатами «Динамо» и руководством конфликт: болельщики требуют уволить Нягое
- Тренер ничего не ел последние два дня из-за стресса
- Он много курил и пил кофе
В дерби с «Крайовой» «Динамо» проиграло уже без тренера − 0:2.
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