Боксер Дадашев перенес операцию по удалению гематомы. У него отек мозга
20 июля 2019, 12:21
Сначала важное объявление от журналиста ESPN Стива Кима: «Просто быстрое обновление. Я вернулся из больницы, где Максим Дадашев успешно перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. Для снятия отека ему удалили часть черепа. Сейчас он восстанавливается, но долгосрочный прогноз не знаем».
Теперь все основные детали произошедшего:
- Этой ночью Максим Дадашев дрался с Субриэлем Матиасом в отборочном поединке по версии IBF в первом полусреднем весе. В карьере Субриэля Матиаса не было ни одного поражения. Выиграл он и у Дадашева, для которого проигрыш стал первым на профессиональном уровне.
- Бой остановили после 11 раунда, когда об этом попросили секунданты Дадашева. Они посчитали, что продолжение поединка будет опасным для жизни Дадашева. Российского боксера тошнило, а сам он даже не смог в одиночку дойти до раздевалки.
- Дадашева повезли в больницу, но уже в дороге он потерял сознание. Врачи выявили у него отек мозга. Ему сделали двухчасовую операцию. Перед этим больница связывалась с женой боксера: ее спрашивали об аллергиях Дадашева и других его травмах.
- Его секундант Бадди МакГирт рассказал подробности остановки боя: «Я не мог убедить его, но видел, как его били все больше. Я спрашивал у себя, стоит ли оно того? Один удар может изменить жизнь парня, и я не мог это допустить. Я бы предпочел, чтобы он злился на меня один или два дня, а не всю оставшуюся жизнь».
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