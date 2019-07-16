КАМАЗ снял мини-фильм в стиле 90-х. Так клуб ПФЛ показал новую форму

16 июля 2019, 14:24

КАМАЗ одновременно показал сразу три комплекта формы, но сделал это через четырехминутный фильм. Там описывается сделка о покупке новой формы: есть автоматы, банды и атмосферные разговоры из 90-х. Одним из партнеров клуба КАМАЗ стала социальная сеть «ВКонтакте», поэтому видео изначально опубликовали именно там. Здесь ловите самые важные кадры.

Презентация новой формы совпала с началом сезона в ПФЛ. Сегодня КАМАЗ сыграет гостевой матч с «Тюменью». Начало встречи – 17:00. Естественно, что на эту игру футболисты выйдут уже в новых футболках.

Все фото: Скриншоты из видео от футбольного клуба КАМАЗ
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