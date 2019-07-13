В Аргентине в матче любителей мальчик отбил пенальти и умер

13 июля 2019, 00:14

В матче аргентинской северной региональной лиги произошла трагедия. В очередном туре городской лиги небольшого населенного пункта Реконквиста 17-летний вратарь «Юнион де Голондрина» Рамон Исмаэль Коронель отбил пенальти грудью, побежал праздновать этот момент с командой, но упал на землю и больше не приходил в себя.

Врачи не оказали помощь мальчику, просто потому что их не было рядом. В госпиталь Рамона довезли на машине одного из болельщиков. Но и там врачи ничего не смогли сделать, чтобы сохранить жизнь мальчику.

Группа Аргентинской любительской лиги на фейсбуке

В момент после удара у Рамона остановилось сердце. Из-за этого он потерял сознание. В больнице у него начались осложнения с кардиореспираторной системой (система, отвечающая за перераспределение крови во время физической нагрузки, регуляцию дыхания при выполнении физической нагрузки), что и привело к смерти.

Родители мальчика винят администрацию Лиги в том, что те не обеспечили должных мер безопасности на разные случаи. Руководство чемпионата же написало, что сожалеет о случившемся и сделает все, что от них потребуется. Скоро полиция Реконквиста проведет расследование по этому делу. Пока городской прокурор Алехандро Родригес назвал этот случай в протоколе гибелью и не дал разрешение на вскрытие.

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