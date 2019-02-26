Определились все участники баскетбольного ЧМ-2019. Россия едет

Жеребьевка чемпионата мира состоится 16 марта. Сам турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Там сыграют 32 сборные.

Хозяева: Китай

Африка (5): Ангола, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.

Америка (7): Аргентина, Бразилия, Канада, Доминиканская Респблика, Пуэрто-Рико, США, Венесуэла.

Азия (7): Австралия, Иран, Япония, Иордания, Корея, Новая Зеландия, Филиппины.

Европа (12): Чехия, Франция, Германия, Греция, Италия, Литва, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция.

