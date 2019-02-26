«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату. Сарри сомневается, что он сыграет с «Тоттенхэмом»
26 февраля 2019, 18:31
Мы все еще говорим о ситуации, когда вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену.
Казалось, ее решили двумя высказываниями. Сарри сказал, что думал о травме Кепы. Голкипер ответил, что доказывал готовность продолжать игру.
Постепенно в это начинали верить, но все испортила позиция клуба. «Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату, а Сарри пришлось все пояснять.
Sky Sports приводит его слова: «Он принес извинения персоналу, но этого оказалось мало. Затем Кепа попросил прощения у партнеров. Он совершил ошибку, но мы не хотим его убивать. Сыграет ли Кепа против «Тоттенхэма»? Не знаю. Я еще должен это решить».
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