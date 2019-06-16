Сарри ни разу не проиграл с «Челси» в Лиге Европы. Так он вошел в историю

16 июня 2019, 17:02

Маурицио Сарри – новый тренер «Ювентуса». Ожидается, что «Челси» получит из-за его ухода больше 5 миллионов евро. Сам Сарри будет зарабатывать в Турине около 7 миллионов в год. С «Ювентусом» он подписал трехлетнее соглашение.

В Англии Сарри сделал много полезного даже за год. В АПЛ его «Челси» занял третье место, а перед этим дошел до финала Кубка лиги. Трофей выиграл «Ман Сити», но свой титул Сарри все равно взял. Под его руководством «Челси» победил в Лиге Европы.

Самое интересное, что за весь розыгрыш Лиги Европы у «Челси» не было ни одного поражения. Такого не происходило никогда в истории турнира, зато в этом веке дважды случалось в Лиге чемпионов. Отметились «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

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За весь турнир у «Челси» 12 побед и три ничейных результата. Команда забила 36 голов и пропустила всего десять. 

В чемпионате Сарри разгромно проигрывал «Ман Сити» и иногда заставлял команду скучно перекатывать мяч. Лига Европы оказалась для него идеальным соревнованием.

Global Look Press
Тут подробнее о выступлении «Челси» в Лиге Европы
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