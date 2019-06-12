Исторический матч США на женском ЧМ: 13 голов, пента-трик лидера, 20 ударов в створ
12 июня 2019, 10:25
Сборная США идеально стартовала на чемпионате мира игрой с Таиландом.
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- До игры с участием сборной США на чемпионате мира прошли 11 матчей. Их максимальная результативность на две команды – четыре мяча.
- 13:0 – самая крупная победа в истории чемпионатов мира. Такого не было даже у мужчин. Хайлайты матча смотрите на официальном канале ФИФА.
- Лучше остальных отыграла Алекс Морган. Она забила пять голов и отдала три голевых паса.
- Общая статистика ударов – 39:2. В створ ворот американские футболистки попали 20 раз. 75% времени они владели мячом и сделали 663 передача.
- Сейчас Морган лидирует на ЧМ в таблице бомбардиров. Она повторила достижение Мишель Акерс из 1991 года – тогда она тоже забила пять голов в одном матче.
- Дальше США сыграет с Чили и Швецией. Их матч завершился победой шведок со счетом 2:0.
Эмоции от матча лучше остальных описала Морган: «У меня просто нет слов. Этим вечером мяч правильно отскакивал от меня. Я всем очень благодарна. Жду начала следующего матча». Результативность Морган объяснима общей статистикой – она забила 106 голов за 164 матча в сборной.
Американка Карли Лонг после матча утешала вратаря Таиланда.
Грустили все проигравшие. 13 голов тут точно не ожидали.
Зато американки отжигали вместе с запасными.
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