Исторический матч США на женском ЧМ: 13 голов, пента-трик лидера, 20 ударов в створ

12 июня 2019, 10:25

Сборная США идеально стартовала на чемпионате мира игрой с Таиландом.

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  • До игры с участием сборной США на чемпионате мира прошли 11 матчей. Их максимальная результативность на две команды – четыре мяча.
  • 13:0 – самая крупная победа в истории чемпионатов мира. Такого не было даже у мужчин. Хайлайты матча смотрите на официальном канале ФИФА. 
  • Лучше остальных отыграла Алекс Морган. Она забила пять голов и отдала три голевых паса.
  • Общая статистика ударов – 39:2. В створ ворот американские футболистки попали 20 раз. 75% времени они владели мячом и сделали 663 передача.
  • Сейчас Морган лидирует на ЧМ в таблице бомбардиров. Она повторила достижение Мишель Акерс из 1991 года – тогда она тоже забила пять голов в одном матче.
  • Дальше США сыграет с Чили и Швецией. Их матч завершился победой шведок со счетом 2:0.

Эмоции от матча лучше остальных описала Морган: «У меня просто нет слов. Этим вечером мяч правильно отскакивал от меня. Я всем очень благодарна. Жду начала следующего матча». Результативность Морган объяснима общей статистикой – она забила 106 голов за 164 матча в сборной. 

Американка Карли Лонг после матча утешала вратаря Таиланда.

Грустили все проигравшие. 13 голов тут точно не ожидали. 

Зато американки отжигали вместе с запасными. 

Все фото: Global Look Press
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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