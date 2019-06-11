«Голден Стэйт» выиграл у «Торонто», счет в серии 2-3. Дюрэнт ушел из-за травмы и довел до слез генменеджера

Пятый матч в серии «Торонто» – «Голден Стэйт» завершился победой действующих чемпионов, «Голден Стэйт» выиграл со счетом 106:105 . Лидеры по очкам в игре – Стефен Карри («Голден Стэйт», 32) и Кавай Леонард (26, «Торонто»).

Самым обсуждаемым событием стала травма лидера «Варриорс» Кевина Дюрэнта . Еще месяц назад он получил растяжение правой икры, хотя ходили слухи о травме ахилла. Из-за этого Дюрэнт пропустил все четыре финальных матча.

Он вышел в пятом, набрал 11 очков, но доиграть матч не смог, покинув площадку во второй четверти. Президент «Голден Стэйт» Боб Майерс, с трудом сдерживая слезы, сообщил, что у Дюрэнта травма ахиллесова сухожилия.