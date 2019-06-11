«Голден Стэйт» выиграл у «Торонто», счет в серии 2-3. Дюрэнт ушел из-за травмы и довел до слез генменеджера

11 июня 2019, 11:04

Пятый матч в серии «Торонто» – «Голден Стэйт» завершился победой действующих чемпионов, «Голден Стэйт» выиграл со счетом 106:105. Лидеры по очкам в игре – Стефен Карри («Голден Стэйт», 32) и Кавай Леонард (26, «Торонто»).

Самым обсуждаемым событием стала травма лидера «Варриорс» Кевина Дюрэнта. Еще месяц назад он получил растяжение правой икры, хотя ходили слухи о травме ахилла. Из-за этого Дюрэнт пропустил все четыре финальных матча.

Он вышел в пятом, набрал 11 очков, но доиграть матч не смог, покинув площадку во второй четверти. Президент «Голден Стэйт» Боб Майерс, с трудом сдерживая слезы, сообщил, что у Дюрэнта травма ахиллесова сухожилия. 

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«Он пожертвовал своим здоровьем ради нас», – считает одноклубник Клэй Томпсон. «У всех нас сейчас странное чувство. Потрясающая победа и ужасная потеря», – подвел итог главный тренер Стив Керр.

Травма Дюрэнта вызвала восторг на трибунах, но игроки «Торонто» попросили зрителей перестать радоваться.

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Сам баскетболист воодушевлен победой. «Мне сейчас больно до глубины души, не буду врать, но увидев, как мои братья добыли эту победу, я как будто выпил текилы. Прям заново родился», – написал Дюрэнт в инстаграме.

«Торонто» ведет 3-2, следующий матч состоится 13 июня в Калифорнии.

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