Видели гол, который забил Кудряшов? Он – лишь четвертый в его карьере

08 июня 2019, 19:53

Федору Кудряшову 32 года, но за всю карьеру до сегодняшнего дня он забивал только трижды.

  • Гол за братский «Сибиряк» в 2004-м.
  • Гол за «Ростов» в 2016-м.
  • Гол за «Истанбул» в дебютном матче 2019-м.

Теперь у Кудряшова есть гол и за сборную России. 2019 год выдался для него особенно удачным: дебют в Турции, два гола, серебряные медали чемпионата.

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