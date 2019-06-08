Видели гол, который забил Кудряшов? Он – лишь четвертый в его карьере

Федору Кудряшову 32 года, но за всю карьеру до сегодняшнего дня он забивал только трижды.

Гол за братский «Сибиряк» в 2004-м.

Гол за «Ростов» в 2016-м.

Гол за «Истанбул» в дебютном матче 2019-м.

Теперь у Кудряшова есть гол и за сборную России. 2019 год выдался для него особенно удачным: дебют в Турции, два гола, серебряные медали чемпионата.