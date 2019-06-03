Сборная России забила шесть голов «Чертаново». Отличился даже дебютант Мирзов
Контрольный матч в Новогорске против клуба ФНЛ «Чертаново» завершился крупной победой сборной России со счетом 6:0. При счете 1:0 удар с пенальти форварда «Чертаново» Владислава Сарвели отразил Гилерме.
• В матче сборная России задействовала сразу 27 человек
• В стартовом составе вышли: Гилерме – Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов – Газинский, Оздоев – Ант.Миранчук, Головин, Ал.Миранчук – Дзюба. Большинство из них доиграло тайм до конца. Кого заменили раньше: Газинский (травма плеча), Гилерме и братья Миранчуки.
• В матче приняли участие футболисты, которые еще никогда не играли за сборную в официальных матчах: Беляев, Чернов, Бакаев, Баринов, Мирзов и Обляков.
• Остальные десять игроков, которые также выходили на поле: Лунев, Шунин, Сорокин, Петров, Нойштедтер, Ахметов, Зобнин, Ионов, Чалов и Смолов.
• Три мяча сборная России забила до перерыва (Дзюба, Ант.Миранчук, Головин), три – после (Смолов, Чалов, Мирзов).
• «Была подготовка, установка, задания, которые надо выполнять. По этому матчу будем отталкиваться на отборочный матч», – прокомментировал игру Станислав Черчесов.
• «Мы девять дней уже в отпуске, этот матч в календарном плане сложно ложился. Наверное, если бы мы были в оптимальном составе, сыграли бы лучше», – размышлял главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин.
• Это был не первый матч сборной России при Черчесове против российского клуба. В сентябре 2017-го команда обыграла московское «Динамо» со счетом 3:0 с голами Антона Миранчука, Заболотного и Фернандеса.
«Чертаново» финишировало на пятом месте в ФНЛ и после отпуска будет готовиться к новому сезону. У сборной России впереди два матча квалификации к Евро-2020: против Сан-Марино (8 июня в Саранске) и Кипра (11 июня в Нижнем Новгороде).