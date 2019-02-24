Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR

Арбитр Саша Стегеманн изначально вообще не заметил эпизод из матча «Фортуны» и «Нюрнберга». Игрок «Нюрнберга» Матеус Перейра ударил в пах защитника «Фортуны» Нико Гиссельмана.

Судье поступил сигнал из комнаты с камерами. Стегеманн посмотрел эпизод и показал Перейре красную карточку.

«Фортуна» выиграла со счетом 2:1, а из-за VAR избежали несправедливости.