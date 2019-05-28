Загитова откатала «Кармен» под живую музыку. Получилось грандиозно

Несмотря на падение в конце выступления и упрощенную версию выступления, Загитова смотрелась ярко и красочно.

Новое выступление российской фигуристки состоялось в Японии в рамках шоу Fantasy on Ice. Загитова представила другую версию своей знаменитой программы на тему «Кармен»: с живой музыкой и новыми элементами.

Этот контент не поддерживается в AMP

«Кармен» – один из самых знаменитых номеров в исполнении Загитовой. Под эту музыку фигуристка исполнила свою произвольную программу на чемпионате мира в 2019 году и взяла золотую медаль, став первой российской фигуристкой со всеми титулами в мировом фигурном катании.

***

Выступление Загитовой проходило на ежегодном шоу Fantasy on Ice. Оно традиционно проходит в межсезонье, а участие в нем принимают как звезды современного фигурного катания, так и герои прошлого.

Из россиян в этом году, помимо Загитовой, на шоу ездили Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко.