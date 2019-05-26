«Валенсия» взяла кубок Испании. Вокруг их победы – куча интересных историй

Кубок Испании. Финал Барселона – Валенсия – 1:2 (0:2) Голы: 0:1 – Гамейро, 21; 0:2 – Родриго, 33; 1:2 – Месси, 73.

«Валенсия» проводит чумовой сезон Смотрите сами: до 16-го тура клуб ни разу не поднимался в верхнюю десятку чемпионата Испании. Что было дальше: 20 тур: 9 место

26 тур: 7 место

32 тур: 6 место

38 тур: 4 место Провалив первую часть чемпионата, «Валенсия» не только попала в ЛЧ, но и взяла трофей. Кстати, команда не побеждала в значимых турнирах 11 лет: в 2008 году она тоже выиграла кубок Испании.

«Барселона» выигрывала все кубки с 2014-го В последних пяти финалах стабильно играет «Барселона» и ни разу – «Реал». Вот кого обыгрывала «Барса» в предыдущие разы: 2017/18: «Севилья»

2016/17: «Алавес»

2015/16: «Севилья»

2014/15: «Атлетик» «Валенсия» – первая команда с 2014 года, которая смогла обыграть «Барселону» в финале. Тогда это сделал «Реал».

Мурильо проиграл, но все равно получит медаль Колумбиец начал этот сезон в составе «Валенсии», а закончил в аренде в «Барселоне». За оба клуба он играл в кубке Испании: по правилам турнира он должен получить медаль в любом случае. Сам Мурильо едва ли радуется этому факту: в «Барсе» он не только не попадает в основу, но даже не всегда включается в заявку. На скамейке запасных в финале кубка, например, его не было.

Месси поставил очередной рекорд На этот раз – в самом кубке Испании. Аргентинец забил единственный гол «Барселоны» и стал первым игроком в истории турнира, забивавшим в шести финалах. В это же время его команда тоже ставила рекорды, но совсем другого характера: «Барселона» впервые с 1952 года пропустила два гола в первом тайме кубка Испании. Тогда соперником тоже была «Валенсия», но каталонцы смогли победить со счетом 4:2.