Чем кончилась ФНЛ: «Сочи» проскочил в вышку, «Зенит-2» вылетел
Вышли в РПЛ
1 место: «Тамбов», 73 очка
«Тамбов» впервые будет играть в высшем дивизионе, и под РПЛ команда уже поменяла тренера: за несколько туров до финиша команду возглавил Александр Григорян.
Этого никто не понял: именно бывший тренер Мурат Искаков поднял команду на первое место. «В команде небольшой спад, нужно было оживить коллектив», – прокомментировал решение спортивный директор Павел Худяков.
2 место: «Сочи», 69 очков
Клуб проводит первый сезон в городе Сочи: до этого команда играла в Санкт-Петербурге под названием «Динамо». Год назад команда переехала на новый стадион «Фишт» и сменила название.
От «Динамо» в команде осталась часть игроков и главный тренер – Александр Точилин. Всю свою тренерскую карьеру он провел в «Динамо» СПб - «Сочи».
Попали в стыки
3 место: «Томь», 64 очка
Пока непонятно, что будет с «Томью» дальше. Весной губернатор Жвачкин говорил, что команда пока не готова к выходу в РПЛ и хочет еще год провести в ФНЛ.
В стыковых матчах играть все-таки придется: на данный момент соперник «Томи» – «Уфа», но ситуация может измениться, если уфимцы обгонят «Крылья» в турнирной таблице.
4 место: «Нижний Новгород», 62 очка
«Нижний» – преемник «Волги» и «Олимпийца» в качестве главного клуба города. Команда выступает на одноименном стадионе, построенном к чемпионату мира.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» – Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.
Вылетели
16 место: «Балтика», 42 очка
17 место: «Факел», 41 очко
18 место: «Сибирь», 37 очков
19 место: «Зенит-2», 28 очков
20 место: «Тюмень», 25 очков
Индивидуальные награды
Бомбардир: Максим Барсов («Сочи»), 19 голов.
Ассистент: Владислав Сарвели («Чертаново»), 13 передач.
Сухие матчи: Александр Котляров («Луч»), 19 матчей.