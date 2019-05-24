Гляньте, как жарко проходит финал Кубка Сербии. Эффекты – прямо кино

Вчера в финале Кубка Сербии «Партизан» обыграл «Црвену Звезду». 1:0 – единственный мяч на 14 минуте забил Боян Остойич. Больше ничего знаменательного в матче не произошло. Но это как раз то дерби, где происходящее на поле привлекает внимание не так сильно, как шоу, которое устраивают на трибунах.

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«Црвена Звезда» проиграла в этом матче. Но ее болельщики пели так, будто их команда легко разгромила соперника.

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«Партизану» же вручили кубок, когда почти все болельщики «Црвены» покинули стадион. Это сделали для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения беспорядков на трибунах.

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