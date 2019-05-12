В АПЛ сразу три игрока стали лучшими бомбардирами

Мохамед Салах и Садио Мане из «Ливерпуля» и Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала». У всех по 22 гола.

Если делать топ по количеству забитых пенальти (от наименьшего к наибольшему), то он будет выглядеть так:

1. Мане – 0 пенальти.

2. Салах – 3 пенальти.

4. Обамеянг – 4 пенальти.

Несколько цифр по этой гонке бомбардиров:

• Впервые в этом веке в АПЛ сразу три игрока получили звание лучшего бомбардира лиги.

• Салах второй год подряд становится лучшим бомбардиром АПЛ. В прошлом сезоне он забил 32 мяча.

• Впервые с сезона-2011/12 лучшим бомбардиром АПЛ стал футболист «Арсенала». В том сезоне за лондонцев 26 мячей забил Робин ван Перси.

• Это четвертый случай в истории АПЛ, когда лучшими бомбардирами лиги стали несколько игроков. В сезоне-2010/11 по 20 голов забили Карлос Тевес и Димитар Бербатов. В сезоне-1997/98 больше остальных футболистов Премьер-лиги забили три игрока: Крис Саттон, Дион Даблин и Майкл Оуэн (у всех по 18 мячей). В следующем году звание снова разделили три футболиста: Оуэн, Дуайт Йорк и Джимми Флойд Хассельбайнк (снова у каждого по 18 голов).