Овечкин забил 650-ю шайбу в НХЛ

В матче с «Торонто» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу, которая стала для него 43-й в сезоне. Благодаря этому голу Овечкин укрепил свое лидерство в гонке снайперов НХЛ: у нападающего «Чикаго» Патрика Кейна в активе только 38 голов.

Шайба, заброшенная в матче с «Торонто» стала для него в 650-й в НХЛ. По этому показателю он вошел в топ-14 игроков НХЛ. На 13 месте расположился бывший нападающий «Детройта» и «Сент-Луиса» Брендан Шенахан (656 голов), на 12-м – Люк Робитайл (668). Овечкин – лидер НХЛ по общему число шайб в матчах лиги. У 39-летнего форварда «Торонто» Патрика Марло 548 забитых шайб.