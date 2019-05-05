Сборная России обыграла Чехию и стала победителем Евротура

На настрой наших хоккеистов в матче с Чехами это не повлияло. Во-первых, Россия победила – 4:1. Во-вторых, главной звездой встречи стал наш нападающий Евгений Кузнецов – он дважды забил и сделал две результативные передачи.

Отличную игру Кузнецова отметил и главный тренер сборной Илья Воробьев. «Хорошо, что у Женьки получалось. Для нас важен не один конкретный игрок, а направление, куда команда движется», – сказал Воробьев.

В этом Евротуре сборная России набрала 22 очка и заняла первое место. У ближайших преследователей, финнов, на три балла меньше. Теперь наша команда начнет подготовку к ЧМ-2019, который пройдет в Брно и Кошице с 10 по 26 мая.