Бийол вышел в нападении ЦСКА и забил «Динамо»

05 мая 2019, 17:26

Перед дерби с «Динамо» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подготовил сюрприз. С первых минут он начал по схеме с двумя нападающими (по ходу игры, правда, ЦСКА перестроился на расстановку с одним форвардом): Чаловым и Бийолом.

WhoScored

Ход сработал. Уже на 28 минуте Бийол откликнулся на подачу Облякова и открыл счет. Для Бийола этот гол стал вторым в РПЛ.