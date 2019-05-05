Бийол вышел в нападении ЦСКА и забил «Динамо»

Перед дерби с «Динамо» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подготовил сюрприз. С первых минут он начал по схеме с двумя нападающими (по ходу игры, правда, ЦСКА перестроился на расстановку с одним форвардом): Чаловым и Бийолом.