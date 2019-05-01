Сборная России проиграла первый матч Евротура. В игре было забито 10 шайб

01 мая 2019, 23:03

Первым соперником хоккейной сборной России на Чешских играх стала команда Швеции. Россия уступила 4:6

Первый период закончился вничью 1:1 (Нюгорд – Елесин), во втором шведы забили трижды (Эриксен, Крюгер, Линдблум), а наши – однажды (Андронов). В третьем периоде соперники отличились по два раза (Эрикссон, Кемпе – Григоренко, Кучеров). 

Российская команда набрала 16 минут штрафного времени, шведская – шесть. 

«Сегодня хороший урок нам преподали, есть над чем работать, будем разбираться. Понятно, что, играя в меньшинстве, матч нельзя выиграть. У нас есть вопросы, прежде всего, по удалениям – половину матча практически в меньшинстве провели», – заявил главный тренер сборной России Илья Воробьев. 

Следующая игра состоится 4 мая (15:00 МСК), соперник – Финляндия. На следующий день после этого (в 19:00 МСК) российские хоккеисты сыграют с чехами.

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