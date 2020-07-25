Хави заразился коронавирусом
25 июля 2020, 12:53
«Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне разрешат, я буду счастлив вернуться к своим обязанностям».
Пока Хави находится в изоляции, в «Аль-Садде» его будет замещать ассистент Давид Пратс.
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