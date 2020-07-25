«ПСЖ» выиграл Кубок Франции, обыграв «Сент-Этьен». Это первый матч во Франции за четыре месяца
25 июля 2020, 00:10
Сезон-2019/20 во Франции был завершен в марте из-за пандемии коронавируса, но кубковые турниры было решено доиграть – там остались финалы.
Финал Кубка Франции: «ПСЖ» – «Сент-Этьен» 1:0. Неймар забил на 14-й минуте, а Мбаппе заменился из-за травмы.
- «ПСЖ» в 13-й раз выиграл Кубок Франции, это лучший результат в стране;
- На три титула отстает «Марсель»;
- За последние шесть сезонов «ПСЖ» выигрывал Кубок пять раз.
31 июля – финал Кубка лиги, где «ПСЖ» сыграет с «Лионом».
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