«ПСЖ» выиграл Кубок Франции, обыграв «Сент-Этьен». Это первый матч во Франции за четыре месяца

Сезон-2019/20 во Франции был завершен в марте из-за пандемии коронавируса, но кубковые турниры было решено доиграть – там остались финалы.

Финал Кубка Франции: «ПСЖ» – «Сент-Этьен» 1:0. Неймар забил на 14-й минуте, а Мбаппе заменился из-за травмы.

«ПСЖ» в 13-й раз выиграл Кубок Франции, это лучший результат в стране;

На три титула отстает «Марсель»;

За последние шесть сезонов «ПСЖ» выигрывал Кубок пять раз.

31 июля – финал Кубка лиги, где «ПСЖ» сыграет с «Лионом».